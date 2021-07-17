В Москве 19-летняя студентка сбила троих детей с коляской: пятилетний мальчик скончался. Фото и видео

В Москве 16 июля на пешеходном переходе 19-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей. От полученных травм в больнице умер пятилетний мальчик.

ДТП случилось на улице Авиаторов 2 в Западном округе города, сообщает московская Госавтоинспекция. Еще двое пострадавших, одному из которых 4 года, а второму – 9 месяцев, находятся в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Автомобиль "Мазда", за рулем которого была девушка, сбил детей, когда те вместе с мамой и бабушкой переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Удар был такой силы, что отбросил коляску с девятимесячной девочкой на несколько метров вперед.

Больше всего пострадал самый старший ребенок – получил перелом основания черепа и впал в кому, его доставили в больницу на вертолете, однако спасти пятилетнего мальчика не удалось.

У четырехлетнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом голени.

Девятимесячная малышка также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Виновница ДТП рассказала "МК", что она не заметила людей на переходе, потому что управляла автомобилем и одновременно "сидела в телефоне".

В то же время Mash уточняет, что за рулем "Мазды" была 19-летняя Валерия Башкирова – студентка факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Права она получила в 2020 году и ездила на машине матери, часто транслируя это в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы вечером 15 июля перевернулся груженый военный КамАЗ. Происшествие случилось на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка.