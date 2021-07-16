В центре Москвы перевернулся груженый военный КамАЗ. Видео

В центре Москвы (Россия) вечером в четверг, 15 июля, перевернулся груженый военный КамАЗ. Происшествие случилось на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка.

Автомобиль перевозил сухой паек. По данным местного Telegram-канала Mash, КамАЗ ехал в колонне из двух авто. Момент ДТП попал на видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Грузовик начал опрокидываться, когда поворачивал на внешнюю сторону Садового кольца. Водитель пытался выровнять КамАЗ, однако не удачно, и тот завалился на бок посреди дороги.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. На место происшествия прибыли коммунальные и экстренные службы. Они вернули на все шесть колес опрокинувшийся автомобиль. В результате на улице временно образовалась огромная пробка.

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