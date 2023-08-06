В московском цирке умер тигренок, которого россияне украли из зоопарка Мариуполя. Фото

В московском зоопарке умер маленький тигренок, которого россияне похитили из зоопарка в Мариуполе в конце мая этого года. Тогда трехмесячное животное забрал себе известный российский дрессировщик Эдгард Запашный, который открыто поддерживает войну против Украины.

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Об этом 4 августа сообщил Мариупольский городской совет в Telegram. Сам Запашный заявил, что у тигренка были проблемы с почками.

Это, по его словам, и стало причиной смерти животного. Почему больного тигренка оставили в цирке, а не вернули в зоопарк, Запашный, конечно, не сказал.

Отметим, что в мае россиянин хвастался фото похищенного животного в соцсетях, но после этого ни одного поста о тигренке на его страницах не появилось.

"Напоминаем, мировое сообщество отказывается от цирков с эксплуатацией животных. Ведь их дрессировка сопровождается насилием, издевательством и содержанием в условиях негативно влияющих на здоровье", – отметили в горсовете Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После побега российских оккупационных войск из Херсона осенью 2022-го российская пропагандистка Анна Долгарева сообщила, что ее товарищ-оккупант во время отступления украл енота из зоопарка. Она назвала это "единственной хорошей новостью".

– Впоследствии стало известно, что енота из Херсона украл скандальный владелец крымского зоопарка Олег Зубков, еще недавно находившийся в СИЗО.

– Оккупанты пытались превратить украденное животное в какой-то "символ" и для этого повсюду возили его с собой. А в российском Кемерово провели акцию, посвященную похищенному в Херсоне еноту. Кроме того, оккупанты зачислили енота в Мелитопольский университет и выдали ему зачетку.

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