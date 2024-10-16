В Московской области застрелили офицера армии РФ: все обстоятельства

В деревне Меленки Солнечногорского района Подмосковья утром 16 октября неизвестные застрелили замкомандира российской воинской части, который участвовал в войне против Украины. По данным СМИ, ликвидирован 44-летний Никита Кленков.

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Он находился за рулем белого кроссовера и от полученных ранений скончался на месте инцидента. Машина влетела в забор и здание. Согласно информации российских источников, прицельный огонь по оккупанту открыл мужчина, который ехал в другой машине.

Стрельбу жители услышали около 9:00 утра в среду. Офицер ВС РФ вернулся из зоны т.н. СВО домой неделю назад.

Минимум три пули прошили окно и двери автомобиля, которым управлял россиянин. Он умер на водительском сиденье.

На месте ЧП работали российские силовики. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

По некоторым данным, стрелок использовал авто и поджидал оккупанта на въезде в населенный пункт. Как только он увидел машину российского офицера – открыл огонь из пистолета. Всего якобы выпустил восемь девятимиллиметровых пуль.

Как сообщал OBOZ.UA, в административном здании военного аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье 16 октября разгорелся пожар. Его площадь предварительно оценили в 1000 квадратных метров. Пострадавших не было.

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