В Подмосковье произошел пожар на военном аэродроме. Фото и видео

В административном здании военного аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье в среду, 16 октября, разгорелся пожар. Его площадь предварительно оценили в 1000 квадратных метров.

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Об этом сообщили росСМИ. Они пишут, что пострадавших нет, военнослужащие страны-агрессора успели эвакуироваться.

К тушению огня россияне привлекли вертолеты. Пожару был присвоен 2 ранг сложности.

Пропаганда заявила, что огонь вспыхнул на кровле Г-образной постройки. О причине этого информации пока нет.

"Чкаловский" – это российский военный аэродром особого назначения, который размещен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково. Способен принимать самолеты Ан-124, Ил-62, Ил-76, Ту-154 и более легкие, а также вертолеты всех типов.

Стоит отметить, что это аэродром базирования самолетов "судного дня" – воздушных пунктов управления Ту-214ПУ-СБУС, Ил-80 и подобных.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября в Калмыкии (РФ) упал военный самолет Як-130. Борт совершал учебно-тренировочный полет.

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