В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео

В городе Магадан на крайнем востоке страны-агрессора России вечером в понедельник, 15 января произошла якобы авария на местной тепловой электростанции. Над ТЭЦ поднялся густой дым, а перед этим местные жители слышали взрыв.

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Соответствующие кадры опубликовали российские пропагандистские каналы в Telegram. На одном из видео слышен громкий звук – как пишут россияне "то ли взрыв, то ли прорыв".

При этом в разных микрорайонах Магадана пропало отопление и горячая вода. Температура воздуха в российском городе сейчас -25 градусов.

Позже местные власти заявили, что авария связана с "прорывом на обратном трубопроводе Магаданской ТЭЦ".

Мэр города Юрий Гришан заявил, что школы во вторник не будут работать по крайней мере на первой смене. Садики будут работать только те, где есть автономное отопление.

"В связи с уменьшением циркуляционного объема температура в домах упала. Угрозы для тепловых сетей города нет. Для восстановления температурного режима потребуется не менее шести часов. Температура в домах и объектах социальной сферы понизилась", – говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что десятки домов в Ростове-на-Дону и Батайске в России остались без света. Исчезли также тепло и вода. Следует отметить, что температура воздуха в российских городах сейчас около -20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в городах РФ массово выходят из строя системы отопления. Аварии фиксируются как в отдаленных от Москвы регионах, включая Новосибирск, так и в ряде населенных пунктов Подмосковья, где из-за отсутствия отопления разрывает батареи, а россияне греются у костров.

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