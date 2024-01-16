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В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео

Ольга Липич
Новости России
3 минуты
705
В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео

В городе Магадан на крайнем востоке страны-агрессора России вечером в понедельник, 15 января произошла якобы авария на местной тепловой электростанции. Над ТЭЦ поднялся густой дым, а перед этим местные жители слышали взрыв.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали российские пропагандистские каналы в Telegram. На одном из видео слышен громкий звук – как пишут россияне "то ли взрыв, то ли прорыв".

При этом в разных микрорайонах Магадана пропало отопление и горячая вода. Температура воздуха в российском городе сейчас -25 градусов.

В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео

Позже местные власти заявили, что авария связана с "прорывом на обратном трубопроводе Магаданской ТЭЦ".

В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео
В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео
В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео

Мэр города Юрий Гришан заявил, что школы во вторник не будут работать по крайней мере на первой смене.  Садики будут работать только те, где есть автономное отопление.

"В связи с уменьшением циркуляционного объема температура в домах упала. Угрозы для тепловых сетей города нет. Для восстановления температурного режима потребуется не менее шести часов. Температура в домах и объектах социальной сферы понизилась", – говорится в его сообщении.

В Магадане раздался взрыв на ТЭЦ: россияне остались без тепла и горячей воды при морозе -25. Фото и видео

Ранее сообщалось, что  десятки домов в Ростове-на-Дону и Батайске в России остались без света. Исчезли также тепло и вода. Следует отметить, что температура воздуха в российских городах сейчас около -20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в городах РФ массово выходят из строя системы отопления. Аварии фиксируются как в отдаленных от Москвы регионах, включая Новосибирск, так и в ряде населенных пунктов Подмосковья, где из-за отсутствия отопления разрывает батареи, а россияне греются у костров.

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