В Липецкой области РФ в ожидании 'вагнеровцев' перекопали трассы: теперь дороги спешно латают. Видео

В субботу, 24 июня, в Липецкой области РФ были замечены колонны техники ЧВК "Вагнер". Для того, чтобы остановить их продвижение в сторону Москвы, в регионе специально перекопали дороги экскаваторами. Однако вскоре Евгений Пригожин отменил наступление на столицу и дорожное полотно пришлось спешно восстанавливать.

Видео дня

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Кадры с места события публиковали в российских Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О намеренном повреждении дорог стало известно около 19:00, а менее чем через полтора часа Пригожин уже приказал своим наемникам отступать. В результате дорожным рабочим пришлось буквально сразу же восстанавливать покрытие, которое они сами и разрушили.

Им пришлось поторопиться, так как в Липецкой области буквально сразу же начали отменять ограничения на передвижение транспорта.

"Сегодня был непростой день. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро", – заявил губернатор.

В сети по этому поводу поднялась волна шуток. "Трактор, у нас отмена", – писали под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. Обо всех событиях субботы, 24 июня, читайте в нашем материале.

– До Москвы "вагнеровцы" так и не дошли – после разговора с Лукашенко Пригожин согласился остановить наступление на столицу РФ. После этого "вагнеровцы" во главе с "поваром Путина" свернули военную технику и покинули Ростов.

– После ситуации с "военным переворотом в РФ" уголовного дела на руководителя ЧВК "Вагнер" не будет. "Повару Путина" придется покинуть Россию и поехать в Беларусь.

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