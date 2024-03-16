В Липецкой области пожаловались на атаку дронов на нефтеперерабатывающую станцию

В России пожаловались на очередную атаку дронов. Под ударом 15 марта оказалась нефтеперерабатывающая станция в Липецкой области.

Об этом пишут российские СМИ. Они утверждают, что вследствие атаки "повреждений и пострадавших не было".

"Нефтеперерабатывающую станцию в Липецкой области атаковали беспилотники. По данным источников, рано утром 15 марта на территории станции Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба) обнаружили остатки двух взорванный БПЛА самолетного типа. Возгораний, повреждений и пострадавших не было", – пишут пропагандисты.

При этом они цитируют заявление губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, утверждающего, что "два БПЛА были подавлены".

"Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб", – заявлял чиновник утром 15 марта.

Напомним, накануне, 15 марта, стало известно, что в Калужской области дроны атаковали НПЗ. Момент мощного прилета попал на видео.

Местные власти отчитывались об "сбитии всех четырех дронов", летевших на завод. Однако некоторые российские СМИ обнародовали информацию, что российская ПВО смогла сбить лишь один БпЛА, три же достигли цели. Повреждено оборудование предприятия.

По данным источников OBOZ.UA, атаку совершили воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

А утро 16 марта началось с "огоньком" в Самарской области РФ. Там неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ – в Сызрани и Новокуйбышеве. На первом из двух предприятий вспыхнул мощный пожар: горела "установка по переработке нефтепродуктов".