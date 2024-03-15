Взрыв был мощным: в Калужской области дроны атаковали НПЗ, момент 'бавовны' попал на видео

В России пожаловались на очередную атаку на нефтеперерабатывающее предприятие. На этот раз под ударом БпЛА оказалось нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской оласти

Российские власти традиционно заявляют о "подавлении всех дронов", оппозиционные СМИ утверждают, что три беспилотника попали в технологическое оборудование предприятия, повредив его. А очевидцы публикуют кадры "попытки атаки" с мощнейшим прилетом.

Как пишут российские СМИ, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о "попытке беспилотников ВСУ атаковать регион". По его словам 4 БПЛА были подавлены силами ПВО в Дзержинском районе области.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на свои источники заявляют о том, что под ударом оказалось нефтехимическое предприятие "Первый Завод", специализирующееся на переработке нефти. От границы с Украиной до него – около 300 км.

А оппозиционное российское СМИ ASTRA со ссылкой на собственные источники опровергло утверждение о "четырех подавленных дронах".

"ASTRA выяснила, что на самом деле сбит лишь один беспилотник, а 3 попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода "Первый Завод" в посёлке Полотняный завод. Произошёл пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал", – констатирует издание.

"Атака началась в 4 утра и продолжалась полчаса. Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", – пишет один из пропагандистских пабликов.

Тем временем в сети появилось видео с моментом прилета.

Насколько удачным стал прилет, на данный момент неизвестно.

"Первый завод", как заявляется на сайте предприятия, "является действующим крупнейшим нефтехимическим предприятием Калужской области".

"Основной вид деятельности предприятия – переработка товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках", – позиционирует себя предприятие.

Особенно гордятся там комплексом по переработке углеводородного сырья АВБТ-101 с объемом переработки 1,2 млн. тонн в год.

Напомним, по состоянию на утро 15 марта в Белгородской области продолжаются атаки, россияне паникуют. В облцентре и окрестностях с самого утра гремели взрывы. Сообщается о разрушениях и пострадавших. Тем временем в МО РФ утверждают, что сбили "семь снарядов РСЗО".