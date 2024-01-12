В Курской области сгорела полевая баня российских оккупантов: есть погибшие и пострадавшие

В Курской области России сгорела полевая баня путинских оккупантов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди захватчиков.

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Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Пожар произошел накануне, 11 января, в районе села Анатольевка Рыльского района Курской области.

В результате пожара погибли двое мобилизованных: 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга и 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области.

Кроме того, с отравлением угарным газом в больницу госпитализировали двух срочников: 20-летнего Павла С. из Ленинградской области и 20-летнего Кубанича Т. из Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.

Напомним, в городе Шале Чеченской Республики сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. Ранее его военнослужащие, участвующие в путинской "СВО", отказывались воевать против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, OSINT-агентство Molfar подсчитало, что в 2023 году в России количество пожаров выросло на 125%. Аналитики рассказали, что горело в РФ чаще, и какие ее регионы были в лидерах.

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