В России количество пожаров выросло на 125%: в Molfar рассказали, что горело чаще всего и какие регионы в лидерах. Инфографика

В России количество пожаров в прошлом году увеличилось на 125%. Больше всего их было на заводах, складах и ТРЦ, чаще всего горело в Московской области.

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Такую статистику представили аналитики OSINT-агентства Molfar. По их подсчетам, с января 2022 года по декабрь 2023 года известно о 1355 пожарах на территории страны-агрессора.

Больше всего их было на заводах и складах (по 38%), а также в ТРЦ (12,6%).

Рекордсменкой по количеству возгораний стала Московская область РФ, где горело 162 раза.

Ей уступили Ленинградская и Свердловская области.

Если учитывать бытовые и лесные пожары, общее количество превышает 100 тысяч. Это на 15% больше, чем за 2022 год.

Осенью 2023 года в РФ возросло количество пожаров, особенно на промышленных объектах, складах и в ТРЦ. Они охватили также военные базы и электростанции.

В общей сложности экономика России потеряла примерно 1 миллиард рублей (427,6 млн грн или 16 млн долларов).

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин в интервью OBOZ.UA назвал наиболее вероятной возможность беспорядков на Северном Кавказе в РФ. По его мнению, там могут возникнуть бунты на фоне очередных выборов президента.

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