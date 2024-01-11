Пожар был зрелищным: в Чечне сгорел штаб 70-го мотострелкового полка. Видео

В городе Шали Чеченской Республики сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. Ранее его военнослужащие, участвующие в путинской "СВО", отказывались воевать против Украины.

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Пожар на территории объекта произошел утром 11 января. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя зрелищное видео с места происшествия.

По их информации, здание штаба 70-го полка (в/ч 71718, тактическое формирование входит в состав 42-й дивизии Южного военного округа) сгорело вместе со всеми документами.

Также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили. Пока неизвестно, что послужило причиной пожара. МЧС Чеченской Республики не дало официальных комментариев по поводу происшествия.

Отмечается, что этот мотострелковый полк ВС РФ с 2022 года участвует в войне против Украины. В его штаб в городе Шали "свозят контрактников со всей России".

В мае 2022-го его военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях и требовали вернуть их домой. Солдаты жаловались, что тех, кто открыто заявляет о нежелании воевать, командиры наоборот бросали на самые опасные точки фронта. Кроме того, в их ряды "внедряли" сотрудников ФСБ, чтобы те выявляли особо активных инициаторов возвращения в Россию. Тогда командование пыталось скрыть саботаж оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, OSINT-агентство Molfar подсчитало, что в 2023 году в России количество пожаров выросло на 125%. Аналитики рассказали, что горело в РФ чаще, и какие ее регионы были в лидерах.

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