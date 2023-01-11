В России при странных обстоятельствах погиб очередной топ-чиновник. Фото

В России погиб еще один топ-чиновник – подполковник МВД России по Москве Хабас Ципинов. По официальным данным, причиной смерти стал несчастный случай – полицейский упал в реку и утонул.

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Инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, там в Баксанском районе Ципинов гостил у родственников. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash Gor".

Известно, что он вышел к реке, чтобы подышать воздухом, и оступился. Хабас Ципинов упал в воду на глазах у людей, которые вызвали на место спасателей. Живым его найти не удалось, а во вторник, 10 января, из реки достали его тело.

Ципинову недавно исполнилось 50 лет. Он был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД.

У погибшего остались жена и трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии нашли мертвым Павла Антова – одного из самых богатых российских депутатов. Он погиб при загадочных обстоятельствах – тело миллиардера обнаружили в луже крови под окнами индийского отеля, где он отмечал свой юбилей.

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