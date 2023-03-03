В Москве убили одного из разработчиков российской вакцины от COVID-19 'Спутник V'

В Москве убит один из разработчиков вакцины против COVID-19 "Спутник V" Андрей Ботиков. Старшего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи задушили ремнем.

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Как сообщают российские СМИ, 47-летнего ученого убил его знакомый – "29-летний молодой человек" – в квартире жилого дома на улице Рогова в северо-западной части столицы РФ. Убийство произошло 2 марта.

Отмечается, что Ботиков перед гибелью поругался с подозреваемым.

Нападавшего задержали, он признал свою вину. Ранее он был судим за тяжкое преступление.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Андрей Ботиков был одним из 18 ученых НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, создавших "Спутник V".

За разработку вакцины он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным.

Препарат "Спутник V" запрещен в Украине и до сих пор не одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Данные относительно российской вакцины и результаты ее испытания подвергались критике некоторыми западными специалистами из-за непрозрачности процесса разработки и быстрого ее утверждения правительством РФ.

Сами россияне боятся прививаться отечественным "Спутником V", а покойный Владимир Жириновский, который хвастал 8 уколами российской вакцины, был госпитализирован с COVID-19 в тяжелом состоянии в феврале 2022 года. 6 марта он умер в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве парень вышел на одиночный протест против войны. Активист держал в руках флаг Украины.