В Курске ночью прогремели мощные взрывы: говорят об атаке БПЛА. Видео

В России снова пожаловались на атаку украинских дронов. В ночь на 2 августа они якобы атаковали Курскую область.

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В регионе работала российская ПВО, а местные жители слышали мощные взрывы. Об этом пишут местные паблики.

Так, ракетную опасность в Курской области РФ объявили в 00:32, продолжалась она до 01:59. А уже около 02:45 в области завыла сирена, предупреждающая об "опасности БпЛА".

Жителям региона уже традиционно рекомендовали "укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой" или "зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие" в случае пребывания на улице.

Уже к часу ночи курские паблики начали сообщать о взрывах и работе российской ПВО. Появились также первые видео, зафиксировавшие звук громких взрывов.

Одно из видео зафиксировало вспышку, после которой прозвучал взрыв. Россияне успокаивали себя тем, что это "предположительно работа по БпЛА".

Уже утром в минобороны РФ заявили о "пресечении попытки" атаки. Удары Украины по военным целям на территории РФ там упрямо именуют "террористическими" – в противовес "миротворческим" бомбежкам со стороны оккупантов по больницам, критической инфраструктуре и домам украинцев.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БпЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", – заявили в ведомстве государства-агрессора.

Напомним, 31 июля Силы обороны нанесли удар по складу техники и оружия оккупантов возле Курска. Поражение целей подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Ранее тот же день сообщалось, что в Курске возник пожар после взрывов.