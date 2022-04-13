В России заявили об обстреле пункта пропуска в Курской области

В России заявили о якобы обстреле пункта пропуска в Курской области. Ранее там ввели "желтый" уровень опасности в связи с паникой из-за "украинских националистов".

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на данные администрации Кореневского района. По их информации, жертв с российской стороны якобы нет.

"Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Роман Старовойт, губернатор области, сообщил, что высокий уровень опасности начнет действовать с понедельника, 11 апреля.

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Напомним, ранее стало известно, что в Курской области силовики перешли в режим повышенной готовности. Это связано с тем, что в Белгороде вспыхнула нефтебаза. В России заявили, что пожар произошел "в результате авиаудара ВСУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что заявление губернатора Курской области о том, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе", является дезинформацией.