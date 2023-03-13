В Кремле заявили, что Россия может достичь своих целей в войне против Украины только военным путем

В России заявили, что целей, которые государство-агрессор поставило себе в Украине, можно достичь только военным путем. Это остается "абсолютным приоритетом".

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Соответствующее заявление сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщило российское пропагандистское издание ТАСС. Также он добавил, что пока нет никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло.

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", – сказал представитель Кремля.

Напомним: ранее в Кремле напомнили, какие "цели" себе поставили, развязывая войну против Украины. Обошлись без "денацификации", "демилитаризации" и мечтаний о свержении украинского правительства. Москва сузила "хотелки" до выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей Украины.

"Это субъекты Российской Федерации. Они должны быть освобождены", – поделился болезненными фантазиями Путина Песков.

До этого кремлевский спикер заверял, что Россия уже якобы не намерена аннексировать новые территории в Украине. Но собирается "освободить" те регионы, которые Кремль уже успел объявить "своими".

Он добавил, что одной из главных целей "специальной военной операции" была якобы защита людей, живущих "на юго-востоке Украины", в том числе на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Песков заговорил о "неизбежном" возобновлении отношений Украины и России. Представитель страны, напавшей на наше государство, вдруг упомянул, что Украина и РФ "соседи";

– Песков заявил, что глава Кремля якобы получает "полную информацию" о войне в Украине "в режиме онлайн". Более того, диктатор якобы "имеет полную палитру мыслей о том, что происходит во время "спецоперации".

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