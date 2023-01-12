В Кремле сделали новое заявление о целях войны против Украины и вспомнили о ситуации в Соледаре

В Кремле сделали новое заявление о "целях" войны против Украины. В этот раз обошлись без "денацификации", "демилитаризации" и мечтаний о свержении украинского правительства, Москва сузила "хотелки" до выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей Украины.

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Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также заявил о "гигантской работе" российских оккупантов в районе Соледара и "на многих других направлениях, где ведутся наступательные действия".

Отвечая на вопрос пропагандистов, Песков обозначил текущие "цели" государства-агрессора в войне против Украины.

"О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", – заявил спикер Кремля.

Правда, судя по заявлению Пескова, РФ больше не хочет "денацификации", "демилитаризации" и даже "десатанизации" Украины. Агрессор решил сконцентрироваться на полной оккупации украинского Донбасса, которую в Кремле именуют "освобождением "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей 2014 года".

"Это субъекты Российской Федерации. Они должны быть освобождены", – поделился бредовыми фантазиями Путина Песков.

Кроме того, пресс-секретарь кремлевского диктатора похвастался "победой" оккупационных войск в районе Соледара, заявив, что будет "восхищаться и ценить" тысячи захватчиков, брошенных как пушечное мясо на штурм этого небольшого города на Донетчине. Также Песков заявил, что российские войска якобы "ведут наступательные действия на многих направлениях".

"В Соледаре проделана действительно гигантская работа, это абсолютно самоотверженные героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться. Мы будем восхищаться и ценить наших героев. Мы будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен. Но впереди еще много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки и так далее. Главная работа еще впереди", – подчеркнул будущий фигурант международного военного трибунала.

Напомним, город Соледар имеет площадь около 14 квадратных километров, до полномасштабной войны там жило чуть более 10 тысяч человек. "Вторая армия мира" убивается об этот город и его несокрушимых защитников уже несколько месяцев подряд. И в ВСУ пообещали сделать все возможное, чтобы истощить оккупантов под Соледаром и превратить даже их небольшие успехи в разгромные поражения.

На утро 12 января, констатировали в Институте изучения войны, войска РФ не захватили Соледар. Бои за город продолжаются. Кроме того, в ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся окружить или захватить Бахмут.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути снабжения подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков, утверждают в украинском Генштабе.

При этом сами оккупанты, в частности владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, уже несколько дней подряд заявляют о якобы полном захвате города.