Путин знает все о "спецоперации", а россияне поддерживают ее цели: Песков выдал ряд фантастических заявлений в стиле Оруэлла

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля якобы получает "полную информацию" о войне в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией". По его словам, это происходит "в режиме онлайн".

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Более того, диктатор якобы "обладает полной палитрой мнений о происходящем в ходе "спецоперации". Об этом путинский прихвостень сказал в интервью российским пропагандистам.

Также он выдал, что цели "спецоперации" поддерживает большинство жителей страны-агрессора. Отметим, что уже год как "целями" Путина в Украине являются удары ракетами по мирным городам, разрушения инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света, а также захват территорий.

При этом Песков считает, что Путин и его "цели" пользуются "полной поддержкой большинства граждан РФ". Также он сказал, что россияне поддерживают "актуальный экономический курс страны".

Также он выдал ряд нелепых заявлений о том, что страна-агрессор становиться все более "привлекательной", а люди, которые уехали из РФ "начнут возвращаться". Также он снова набросился на "коллективный Запад", который помогает Украине, и заявил, что Кремль якобы может начать "переговоры" с силами в Украине, "которым не нравится нынешний киевский режим".

Он вспомнил про предателя Украины Виктора Медведчука и соврал, что в Украине есть люди, которые его поддерживают.

В комментариях россияне высмеяли Пескова, назвав его клоуном и шизофреником. Они интересовались, знает ли российский диктатор об огромных потерях России под Бахмутом и Угледаром, и писали о том, что Россия стала настолько "привлекательной", что хочется уехать от нее еще дальше.

"Шиза крепчала. Очень надеюсь, что это паника", "Россия становится настолько привлекательной, что уехав из нее возникает желание уехать ещё дальше. На другой континент", "Путин знает о уничтожении 155 бригады морской пехоты под Угледаром?", "Назовите размер пенсий в РФ и мы тут скажем как вы "хорошо" справляетесь", "Получает информацию из красной папочки и бордовой папочки", "Интересно, когда россияне начнут смотреть, что происходит в своей стране, а не "че там у других", "Песков больше балаболит. Тот еще патриот, с активами во Франции", "Клоун", "Шиза по всем пунктам. Полнейшая оторванность деда от реальности", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле снова заявили об якобы риске эскалации в Приднестровье. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "поводом для волнения".