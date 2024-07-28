В Кремле взялись за коррупционеров в оборонке на фоне войны в Украине – британская разведка

Страна-агрессор Россия продолжает кадровые чистки среди военно-политического руководства. Недавно в РФ в коррупции уличили еще нескольких человек, связанных с оборонном сектором.

Видео дня

В частности, силовики арестовали главу "Военно-строительной компании" министерства обороны России Андрея Белкова. Его обвиняют в коррупции. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

Стоит отметить, что накануне полномасштабного вторжения в Украину бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвалил "Военно-строительную компанию" за "особый режим внутреннего и внешнего аудита". При этом в британской разведке отметили, что компанию на самом деле использовали коррумпированные российские чиновники для личного обогащения.

Также в разведке заявили, что 23 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего директора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" к тюремному заключению за хищения и завышение цен. В ведомстве подчеркнули, что коррупция укоренилась в российской оборонной промышленности.

"В 2007 году аудит по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова обнаружил, что 70% бюджетных средств министерства обороны использовались не по назначению", – сообщает британская разведка.

При этом в разведке отметили, что Кремль частично мирится с коррупцией, но с началом полномасштабной войны против Украины репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, усилились.

Напомним, британская разведка прогнозировала, что аресты чиновников министерства обороны России в ближайшее время будут продолжаться. Это связано с тем, что в террористическом ведомства плотно укоренилась коррупция.

Ранее сообщалось, что за последний месяц в РФ арестовали уже нескольких заместителей из структур министерства обороны якобы по обвинениям в махинациях и взяточничестве. Однако за такими громкими отстранениями скрывается совсем другая, реальная причина "чисток" среди конкретных лиц, впавших в немилость к диктатору Путину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!