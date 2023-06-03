В Кремле внезапно передумали устраивать праздник ко дню России: заявление Пескова

В этом году в Кремле не будут устраивать традиционный торжественный прием по случаю дня России 12 июня. Вместо этого, диктатор Владимир Путин проведет вручение государственных премий.

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О том, что традиционное мероприятие в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь президента государства-агрессора Дмитрий Песков. Причин он не назвал.

При этом советник диктатора по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что Путин в этот день вручит государственные премии в области науки, культуры и искусства.

Напомним: ранее Песков сообщил, что после захода "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области российское руководство решило не объявлять военное положение в РФ, однако ситуацию с обстрелами приграничного российского региона в Кремле считают "достаточно тревожной" и туманно пообещали "принять меры". При этом там возмутились, что Запад не осудил атаки.

Также пресс-секретарь диктатора заявил, что Путин знает о боевых действиях на территории Белгородской области. По его словам, диктатор якобы постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе.

Однако вслед за заявлениями в стиле "все под контролем" и "никакой паники нет", Песков заявил, что власти Белгородщины занимаются вопросом переселения местных жителей – фактически проводят эвакуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Песков заявил, что "коллективный Запад" ведет войну против России "по всем фронтам". Однако цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут исполнены".

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