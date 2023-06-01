В Кремле отреагировали на новые бои в Белгородской области и попытались успокоить россиян

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что главный военный преступник России Владимир Путин знает о боевых действиях на территории Белгородской области. По его словам, диктатор якобы постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе.

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При этом в Кремле выдали, что боевые действия на Белгородщине якобы не оказывают влияния на ход войны РФ против Украины. Об этом пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

Работу властей Белгородской области в Кремле назвали "самоотверженной". Песков также попытался убедить, что военный преступник Путин находится в постоянном контакте с военными и пограничниками Белгородщины.

Однако вслед за заявлениями в стиле "все под контролем" и "никакой паники нет", Песков заявил, что власти Белгородщины занимаются вопросом переселения местных жителей – фактически проводят эвакуацию.

"Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе от военных, пограничников, спасателей и местных властей. Ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние на ход спецоперации в целом", – заявил Песков.

Напомним, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков. В свою очередь, губернатор Белгородщины подтвердил эвакуацию местных жителей.

Ранее сообщалось, что бойцы Русского добровольческого корпуса нанесли удар по зданию МВД в городе Шебкино Белгородской области из реактивных систем залпового огня "Град". В момент удара там находились силовики и военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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