'Ситуация достаточно тревожная': в Кремле прокомментировали 'бавовну' в Белгородской области и пожаловались на Запад

После захода "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области российское руководство решило не объявлять военное положение в РФ. При этом ситуацию с обстрелами приграничного российского региона, которая вызвала панику среди местных жителей, в Кремле назвали "достаточно тревожной" и туманно пообещали "принять меры".

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Куда больше чем безопасность белгородцев российские власти беспокоят обострение вокруг Косово и беспилотники, долетающие от Москвы: в Кремле возмущены, что Запад не осудил недавние атаки. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, как заявил представитель Кремля, после недавних обстрелов и "захода диверсантов" на территорию Белгородской области, а также после атаки БпЛА на Москву на днях "никаких решений насчет военного положения в России не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется". Ранее с таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Жителей приграничного региона Песков утешил туманным обещанием "принятие мер".

"Ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная — принимаются меры", – заявил Песков.

Комментируя "атаку беспилотников на Москву" он призвал россиян верить не собственным глазам, а заявлениям российского минобороны.

"СМИ не могут быть первоисточником информации о числе беспилотников, атаковавших Москву — нужно ориентироваться на данные минобороны", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Он также взялся растолковать для граждан РФ вызвавшие ранее недоумение слова Путина об "удовлетворительной работе системы ПВО в Москве". По словам Пескова, российский диктатор имел в виду, что она "сработала эффективно, но есть пространство для повышения эффективности".

В то же время, в Кремле обиделись, что западные лидеры особо не отреагировали на дроны в Москве. Как отметил Песков, российские власти "хотели бы увидеть на Западе хоть какое-то осуждение атаки БПЛА на Москву, но этого не было".

Интересно, что ситуация вокруг Косово, судя по всему, волнует Кремль куда больше, чем Белгородская область. Песков выдал, что Москва "обеспокоена обострением ситуации вокруг Косова" и "соблюдением прав и интересов косовских сербов". Также он добавил, что и здесь Кремль "не доверяет заявлениям представиетлей Европы о выполнении соглашений" по урегулированию ситуации.

Напомним, ранее Песков придумал оправдание, почему Россия так надолго застряла в Украине. Он цинично выдал, что Россия, воюя против Украины, якобы пытается сохранять города и человеческие жизни. Именно потому, что оккупанты якобы не ведут против Украины войну, а проводят "спецоперацию", они и увязли в Украине так надолго.