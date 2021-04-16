В Кремле утаили, что Байден говорил с Путиным о Навальном

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным говорил об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако в Кремле об этом умолчали.

Об этом говорится в заявлении посла Штатов в России Джона Салливана. При этом детали разговора о Навальном не раскрываются.

"Президент Байден выразил нашу серьезную озабоченность по поводу злонамеренных действий России, включая применение химического оружия при отравлении Навального", – говорится в заявлении дипломата.

Напомним, что 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным и призвал его снизить напряжение на границе с Украиной. Американский президент выразил свою обеспокоенность скоплением российского вооружения возле нашей страны и в оккупированном Крыму.

Позже в Кремле сообщили, что тон телефонного разговора президентов Путина и Байдена был деловым, а обсуждать детали их возможной встречи пока преждевременно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля обнародовали полные списки россиян и компаний, попавших под санкции США.