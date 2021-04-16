У Кремлі приховали, що Байден говорив із Путіним про Навального

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з главою РФ Володимиром Путіним говорив про отруєння опозиціонера Олексія Навального, проте в Кремлі про це промовчали.

Про це йдеться в заяві посла Штатів у Росії Джона Саллівана. Водночас деталі розмови про Навального не розкриваються.

"Президент Байден висловив нашу серйозну стурбованість стосовно зловмисних дій Росії, включно із застосуванням хімічної зброї під час отруєння Навального", – йдеться в заяві дипломата.

Нагадаємо, що 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним і закликав його знизити напругу на кордоні з Україною. Американський президент висловив свою стурбованість скупченням російського озброєння біля нашої країни і в окупованому Криму.

Пізніше в Кремлі повідомили, що тон телефонної розмови президентів Путіна і Байдена був діловим, а обговорювати деталі їхньої можливої зустрічі поки передчасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня оприлюднили повні списки росіян і компаній, що потрапили під санкції США.