НАТО готовит новую стратегию защиты от потенциального нападения России: появились подробности

НАТО согласовывает генеральный план сдерживания растущей угрозы со стороны России. Рассматривается защита от любого потенциального нападения РФ на нескольких фронтах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и бывших официальных лиц. Эта конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, включая ядерное оружие, взлом компьютерных сетей или из космоса.

В НАТО считают "Концепцию сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе" необходимой, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников.

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"Если у вас возникнет такой серьезный конфликт, он потребует активности на всей территории операций", – сказал высокопоставленный американский чиновник.

В Альянсе напомнили, что в мае Россия собрала около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что является самым высоким показателем с момента оккупации Крыма Москвой в 2014 году.

В сентябре РФ использовала новых боевых роботов в крупных военных учениях с Беларусью, которые встревожили союзников из Балтии.

Также Россия модернизирует или заменяет советские военные космические системы для потенциальной атаки спутников на орбите, разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта для подрыва командных систем НАТО и создает "супероружие" – гиперзвуковые крылатые ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут уклоняться от систем раннего предупреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник по вопросам нацбезопасности предыдущего президента США Джон Болтон напомнил, что НАТО не принимает страны, которые находятся в состоянии войны. В то же время добавил, что случай Украины является особым.

В Государственном департаменте США поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического альянса. Ведь она, как и любое государство, имеет право на собственный выбор.

А глава государства Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что уверен в намерении Вашингтона поддержать вступление Украины в НАТО.