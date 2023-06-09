В Кремле пожаловались на 'атаки Украины' на гражданскую инфраструктуру после взрыва в Воронеже

В Кремле прокомментировали взрывы в Воронеже, которые произошли утром 8 июня. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пожаловался на "атаки Украины" на гражданскую инфраструктуру.

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Об этом сообщают российские СМИ. По словам Пескова, беспилотник, который упал в Воронеже, якобы был сбит.

"Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит, и, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Но детали уточняются", – отметил он.

Спикер Путина добавил, что на данный момент на месте работает специальная комиссия.

"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию", – добавил он.

Напомним, в российском Воронеже 8 июня пожаловались на "атаку дрона". БпЛА, заявили там, врезался в жилую многоэтажку, вследствие чего пострадали трое людей.

Официально губернатор региона Александр Гусев заявил, что "на улице Белинского в Воронеже, по предварительным данным, упал беспилотник", о прилете во многоэтажку он предпочел не упоминать. У россиян в местных чатах истерика из-за ударов по территории РФ.

Расстояние от Воронежа до границы с Украиной в районе Харьковщины составляет около 300 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о новой "бавовне" в российском Шебекино. 7 июня там раздались взрывы. Российские власти заявили об обстреле из РСЗО "Град". После прилетов в небо над промзоной поднялся огромный столб черного дыма.