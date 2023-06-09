'Ситуация выходит из-под контроля': в Воронеже заявили об атаке дрона на многоэтажку, у россиян истерика. Фото и видео

В российском Воронеже 8 июня пожаловались на "атаку дрона". БпЛА, заявили там, врезался в жилую многоэтажку, пострадали трое людей.

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Об этом пишут российские СМИ. Некоторые паблики уточняют: в дом дрон влетел после того, как его попытались сбить российские ПВО.

"В Воронеже сбитый беспилотник врезался и взорвался в жилой дом", – гласили первые сообщения в российских Telegram-каналах, появившиеся около 10:25 8 июня.

Местные рассказали, что слышали два взрыва. Также в сети начали появляться фото поврежденной многоэтажки.

Позже российские паблики также заявили, что повреждения получил и расположенный рядом с ней частный дом.

Официально губернатор региона Александр Гусев заявил, что "на улице Белинского в Воронеже, по предварительным данным, упал беспилотник", о прилете во многоэтажку он предпочел не упоминать.

"По предварительным данным два человека ранены после атаки беспилотника на жилой дом в Воронеже", – пишут пропагандисты.

Впоследствии они уточнили: пострадали три человека, а дрон летел в сторону авиазавода.

"Дрон летел в сторону авиационного завода, его начали глушить средствами РЭБ, он сбился с курса и влетел в жилой дом. Три человека ранены, их посекло осколками стекла", – пишет один из пабликов.

По словам Губернатора Гусева, все пострадавшие отказались от госпитализации.

Впоследствии российские паблики со ссылкой на российские спецслужбы назвали три возможных цели дрона.

"Спецслужбы рассматривают несколько вариантов целей упавшего в Воронеже беспилотника. Помимо аэродрома "Балтимор" (он в 4,5 км от места падения), в 3,5 километрах от дома по улице Белинского находится авиационное предприятие. Также он мог быть нацелен на здание УФСБ по области — оно расположено всего в 300 метрах от места взрыва", – отмечает один из пропагандистских каналов.

Момент, на котором видно, как беспилотник, летящий над Воронежем, вдруг резко начинает терять высоту и в конце концов врезается в многоэтажку, взрываясь при этом, попал на видео.

В сеть россияне также выкладывали видео с летящим в небе беспилотником. Судя по разговорам за кадром, по мнению некоторых воронежцев дрон летел в направлении Воронежского завода СК им. Кирова.

"Он там гранату никакую не кинет?" – комментировали авторы одного из видео, снимавшие полет беспилотника.

У россиян в местных чатах истерика из-за ударов по территории РФ.

В частности, россиянам в Воронеже не очень понравилась работа российского ПВО.

"Ситуация с беспилотниками явно выходит из под контроля. Нужно срочно усилить защитные меры против подобных нападений", "Бл*ть нах*я ПВО работает в городе? Вы че, ох*ели?", "Значит, его сбили и он случайно на дом упал", "Не похоже на красную линию", "Х*хлы ах*ели, Воронеж только нам можно бомбить", "Нах*й сбивают?", – пишут комментаторы.

Некоторые, столкнувшись с реальными дронами в своих российских городах, утешают себя мнимым поражением Украины в войне.

"Ожидаемо. По 1,5 х*хла отправили в каждый город и радуются. Но это ничего не изменит, Украина по факту на фронте проигрывает", – утешает себя один из комментаторов.

Впрочем, особенно много комментариев в российских чатах с упоминанием о старом мэме относительно "в любой непонятной ситуации бомби Воронеж". Он возник как реакция на предыдущие примеры, когда российские власти совершали теракты в своих же городах, чтобы обвинить в них кого-нибудь другого.

"Воронежцы, когда всё-таки по ним ёбн*ули: Ну наконец-то! Дожадлись!!!", "Воронеж уже был готов", "Итоги СВО: Бомбят Воронеж", "Наконец-то Воронеж", "Шутки про Воронеж уже были?" – пишут комментаторы.

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