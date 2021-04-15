В Кремле пообещали ответить на новые санкции США против России

Россия будет отвечать на введение санкций США по принципу взаимности.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает "любые санкционные устремления" и считает их незаконными.

"В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", – сказал он.

Песков назвал вероятным "сливом" информацию американских СМИ о новых санкциях в отношении Москвы, добавив, что "дыма без огня не бывает".

"Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона. Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед – два шага назад", – отметил пресс-секретарь.

Также, по его словам, санкции не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече – это однозначно. А помешают или не помешают – это будет решение президента", – объяснил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят новый пакет санкций против РФ, который коснется около 10 российских представителей и дипломатов, а также 20 юридических лиц.