У Кремлі пообіцяли відповісти на нові санкції США проти Росії

Росія буде відповідати на введення санкцій США за принципом взаємності.

Як повідомляє ТАСС, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль засуджує "будь-які санкційні устремління" і вважає їх незаконними.

"У будь-якому випадку діє принцип взаємності в цій справі, щоб нам найкращим чином забезпечити свої інтереси", – сказав він.

Пєсков назвав імовірним "зливом" інформацію американських ЗМІ про нові санкції щодо Москви, додавши, що "диму без вогню не буває".

"Поки не будемо нічого коментувати за газетними повідомленнями. Дочекаємося, якщо будуть оголошені якісь конкретні рішення офіційного Вашингтона. Звичайно, не хотілося б у наших двосторонніх відносинах діяти за ленінською формулою "крок вперед – два кроки назад", – зазначив прессекретар.

Також, за його словами, санкції не посприяють зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

"Те, що обговорювані, ймовірні санкції аж ніяк не сприятимуть такій зустрічі – це однозначно. А завадять чи не завадять – це буде рішення президента", – пояснив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США готують новий пакет санкцій проти РФ, який торкнеться близько 10 російських представників і дипломатів, а також 20 юридичних осіб.