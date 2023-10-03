В Ростове-на-Дону произошел пожар на складах с военной формой РФ: ответственность взяли на себя партизаны. Видео

В российском Ростове-на-Дону в ночь на 3 октября горел склад, где сохранялась форма для военных ВС РФ. Ответственность за "бавовну" взяли на себя партизаны из движения "Скрепачъ".

Огонь охватил большую площадь, пожарные долго не могли его потушить. Утром вторника в Telegram-каналах распространились кадры яркой ночи в городе (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным российского МЧС, чрезвычайное происшествие произошло вечером понедельника, 2 октября, на ул. Шоссейная. К моменту вызова спасателей, в Ростове-на-Дону горели склад и поддоны на общей площади 300 кв. м.

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Когда МЧСники прибыли тушить огонь, тот расшился уже на 500 кв. м. Пожар удалось локализовать около 21:30 по мск, далее россияне пытались потушить открытое возгорание.

Впоследствии российское партизанское движение "Скрепачъ" заявило, что эта "бавовна" – их рук дело.

Там подчеркнули, что они выступают за "свободную Россию без Путина", а потому сожгли помещение с запасом формы для оккупантов.

"Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на Левом берегу возле "Мегамага" на Шоссейной уничтожен запас формы. 300 кв. м очищено. Продолжение следует!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, легион "Свобода России" взял ответственность за рейд в Белгородской области 28 сентября. По его данным, российские добровольцы вступили в прямое сражение с солдатами ВС РФ, проредив их ряды.

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