В Белгороде и Брянске ночью прогремели взрывы: россияне устроили истерику и размечтались об 'ударе возмездия'. Видео

В России ночь на 4 октября оказалась беспокойной. В Белгородской области и Брянске раздались взрывы, нашлась работа для местной противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram об уничтожении ПВО воздушных целей, хотя их количество не уточнил. Он отметил, что есть "последствия на земле" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Российский чиновник заверил, что разрушений и пострадавших в результате взрывных событий этой ночью в регионе якобы нет.

Видео дня

Тем временем, Telegram-каналы публикуют видео со звуками взрывов и вспышками в небе Белгородщины. Один взрыв был зафиксирован на видео также в Брянске. Подробностей о событиях там пока нет.

Россияне в соцсетях уже традиционно потребовали возмездия. В частности, призвали запустить воздушные цели во Львов, мол, "пусть тоже их ПВО работает".

Напомним, минувшей ночью в российском Ростове-на-Дону горел склад, где хранилась форма для военных ВС РФ. Ответственность за "бавовну" взяли на себя партизаны из движения "Скрепачъ". Там подчеркнули, что они выступают за "свободную Россию без Путина", а потому сожгли помещение с запасом формы для оккупантов. Огонь охватил большую площадь, пожарные долго не могли его потушить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 3 октября в РФ пожаловались на обстрел Белгородской области. Российские пропагандисты заявили о семи прилетах по заводу "Монокристалл" в Шебекино.

– 1 октября ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59. Три из четырех беспилотников поразили точно цель, нарушив агрессору процесс по производству вооружения, которым он обстреливал Украину.

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