В Краснодарском крае РФ масштабный пожар: райцентр Темрюк атаковали дроны. Фото

Вечером в субботу, 1 марта, в Краснодарском крае РФ было неспокойно. Регион атаковали беспилотники, заявляли оккупанты.

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В городе Темрюк вспыхнул масштабный пожар – соответствующие кадры местные жители публиковали в сети. Некоторые россияне также писали, что они слышали звуки выстрелов.

В то же время ни глава района, ни губернатор Краснодарского края ситуацию не прокомментировали.

Ранее, 26 февраля, в Краснодарском крае РФ тоже жаловались на взрывы – неспокойно было в Анапе, Туапсе и других населенных пунктах региона. Аэропорт Сочи был закрыт из-за атаки БПЛА, там вводили план "Ковер".

Тогда подразделения Главного управления разведки совместно с другими силами обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и местному морскому порту в Туапсе. На объекте раздалось не менее 40 взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 1 марта вспыхнул новый масштабный пожар. В городе Владимир на складах буровых жидкостей огонь охватил площадь 3,5 тысяч кв. м.

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