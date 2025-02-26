Краснодарский край РФ атаковали дроны: звучали взрывы, в Сочи ввели план 'Ковер'. Фото и видео

В ночь на среду, 26 февраля, в Краснодарском крае РФ пожаловались на взрывы – неспокойно было в Анапе, Туапсе и ряде других населенных пунктов региона. Аэропорт Сочи был закрыт из-за атаки БПЛА, там вводили план "Ковер".

Видео дня

В сети россияне публиковали кадры, на которых слышно звуки "бавовны". По дронам пыталась работать вражеская ПВО.

В районе Туапсе сообщали о ярких вспышках, предварительно, сработала ПВО над Черным морем.

"Взрывы начались около 01:30 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно не менее 8-10 громких звуков, которые было слышно даже в селе Мессажай. Жители видят яркие вспышки в небе над Чёрным морем", – писали в сети.

По предварительной информации, под атакой был Туапсинский морской торговый порт.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка", – написал губернатор.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля украинские БПЛА обесточили и остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ. Последняя является одной из ключевых НПС для транспортировки нефти на Кубани; через нее идут поставки на Афипский и Ильский НПЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!