В России в ночь на 1 марта вспыхнул новый масштабный пожар. В городе Владимир на складах буровых жидкостей огонь охватил площадь 3,5 тысяч кв м.

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Пожар был настолько велик, что он был виден со всех уголков города. О пожаре сообщили российские СМИ.

Российские пропагандисты со ссылкой на заявление российского МЧС ранним утром 1 марта сообщили, что в городе Владимир вспыхнул пожар на складах буровых жидкостей.

"На улице Производственной горят два помещения. Площадь 3500 квадратов. Предварительно пострадавших нет", – говорилось в сообщении одного из российских государственных СМИ в 04:39 утра по киевскому времени.

Около 7 часов утра по Киеву в российском МЧС заявили о "локализации пожара на 3500 квадратах".

"На месте работают более 60 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России", – отчитались там.

Однако в местных пабликах уже после этого заявления публиковали "ужасающие кадры пожара из ямы". Он виден со всех уголков города.

Напомним, 21 февраля в Калужской области РФ горел завод по производству пластика. Пылало предприятие рядом с селом Окороково Жуковского района. Огонь распространился на 1000 кв м.

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