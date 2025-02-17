В Краснодарском крае после атаки БПЛА выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция: всплыли подробности

В Краснодарском крае РФ после атаки БПЛА в ночь на 17 февраля вышла из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Удар был нанесен семью дронами. Транспортировка нефти осуществляется на сниженных режимах перекачки.

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Об этом сообщила пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума", которой принадлежит пострадавшая станция. В компании рассказали, что 17 февраля "Кропоткинская" подверглась налету семи БПЛА.

Станция выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз (Казахстан) – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, в обход "Кропоткинской", говорится в заявлении.

Утверждается, что дроны якобы были начинены не только взрывчаткой, но и "металлическими поражающими элементами".

Также в консорциуме заявили, что атака была произведена с временным интервалом, с целью якобы не только нарушить работу станции, но и привести к жертвам среди оперативного персонала.

При этом "пострадавших среди персонала НПС не имеется", заявили в компании.

"Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти", – говорится в сообщении.

На место выехала группа руководства, в том числе гендиректор Николай Горбань.

В компании также заявили, что "Кропоткинская" является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией консорциума на территории РФ и "все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы", извещены об атаке.

"Каспийский трубопроводный консорциум" – нефтетранспортная компания с участием компаний РФ, Казахстана и других добывающих компаний.

В нефтепровод поступает нефть в основном из месторождений запада Казахстана, а также сырье из РФ. Нефть транспортируется до морского терминала в поселке Южная Озереевка под Новороссийском, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на понедельник в ряде городов Краснодарского края были слышны взрывы. В регионе заявили об атаке БПЛА и прилетах. В частности, местные СМИ писали об атаке на НПЗ "Ильский", что в 50 километрах от Краснодара. В минобороны РФ заявили об атаках на как минимум пять регионов страны-агрессора, а также на оккупированный Крым.

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