В Краснодаре 'движуха': россияне пожаловались на взрывы в небе и прилеты. Фото и видео

В российском Краснодарском крае, в частности в городе Краснодар, в ночь на 17 февраля было слышно взрывы. Предварительно, регион посетили "неизвестные" беспилотники.

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В социальных сетях жители жаловались на атаку и вероятные прилеты. Один из жителей Славянского района Краснодара записал видео и поплакался, что это "прям первый раз такое".

В местных пабликах писали, что взрывы были где-то в районе НПЗ "Ильский", но точной информации еще нет.

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