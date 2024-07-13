В Краснодаре загорелось производственное здание: площадь пожара более 1500 кв. метров. Видео

В российском Краснодаре в субботу, 13 июля, разразился мощный пожар на производственном здании. Предварительно площадь пожара составляет более 1500 кв. метров

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Об этом сообщают РосСМИ. Из разных уголков города виден черный дым, поднимающийся над местом возгорания.

Как уточнили в МЧС РФ, горит производственное здание. На месте работают более 50 пожарных и 15 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

Напомним, что около 04:00 13 июля нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области России атаковали дроны. В результате попаже пожар, которому предоставили 3-й ранг, в небо взвился черный дым.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ОП рассказали, что под словосочетанием "удары вглубь России" украинская сторона понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение, прежде всего, российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

– 11 июля в РФ пожаловались на атаку дрона на Московскую область. По данным пропагандистов, события разворачивались в Ступинском районе: "прогремело" около 04:40 в районе поселка Михнево.

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