БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области: произошло возгорание, идет черный дым
Около 04:00 13 июля нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области России атаковали дроны. В результате попаданий вспыхнул пожар, которому присвоили 3 ранг, в небо взвился черный дым.
О "бавовне" сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уверил, что погибших и пострадавших нет. К борьбе с огнем россияне привлекли 49 человек и 14 единиц техники.
Как пишут росСМИ, обломки сбитого ПВО беспилотника упали на территорию предприятия, где хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
По словам очевидцев, около 4 утра прогремел один взрыв, после чего они заметили столб дыма со стороны нефтебазы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ОП рассказали, что под словосочетанием "удары вглубь России" украинская сторона понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение, прежде всего, российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.
– 11 июля в РФ пожаловались на атаку дрона на Московскую область. По данным пропагандистов, события разворачивались в Ступинском районе: "прогремело" около 04:40 в районе поселка Михнево.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!