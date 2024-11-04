В Карелии нашли мертвым соратника Пригожина, выполнявшего 'самые теневые' задачи

В России нашли мертвым российского оккупанта Андрея Ткаченко, который ранее был одним из ближайших соратников главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Его тело обнаружили в озере Сегозеро в российской республике Калерия.

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Как пишет российский Telergam-канал ВЧК-ОГПУ, Ткаченко был на войне в Украине с 2022 года по октябрь 2024 года. 28 октября вагнеровец "исчез при странных обстоятельствах".

Он приехал в Карелию к другу на рыбалку. Утром 28 октября вместе с другом и 8-летним сыном арендовал катер и уехал на Сегозеро. Лодка якобы перевернулась во время шторма. Сын Ткаченко смог доплыть до ближайшего острова, где его обнаружили местные жители. Позже было найдено и тело друга Ткаченко. Тело самого военного преступника-вагнеровца нашли только 3 ноября.

Автор канала пишет, что Андрей Ткаченко входил в круг лиц, допущенных для личного общения с Пригожиным и выполнял для него "теневые задания по всему миру". По приказу главаря "Вагнера" он следил за семьей министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова, в частности за его зятем Александром Винокуровым.

"Под угрозой обвинений в госизмене он дал показания на Евгений Пригожина и его "правую руку" Александра Малолетко. Если материалам на главу ЧВК Вагнер хода не дали, то Малолетко привлекли к ответственности. Он обещал отомстить Ткаченко", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ткаченко курировал ряд "спецпроектов" в Африке и выполнял секретные задания в России.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным западных медиа, спустя год после смерти Евгения Пригожина наемники "Вагнера" в Африке стали еще более жестокими и убивают еще больше людей. Насилие со стороны "вагнеровцев" выросло в десятки раз.

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