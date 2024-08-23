'Вагнеровцы' в Африке становятся все более жестокими и убивают больше людей – СМИ

Через год после смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожины наемники этой военизированной группировки в Африке стали еще более жестокими и убивают еще больше людей. Насилие со стороны "вагнеровцев" выросло в десятки раз.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на отчет неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data, специализирующейся на мониторинге конфликтов по всему миру.

Согласно ее данным, с тех пор как главарь группы Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года, в Мали, одной из стран Западной Африки, куда ЧВК "Вагнер" направила своих наемников, на 81% возросло насилие с их участием. В то же время количество погибших от рук "вагнеровцев" выросло на 65%,

Насилие также возросло в Нигере и Буркина-Фасо, которые, как и Мали, привлекли наемников ЧВК после того, как военные перевороты привели к выводу европейских сил и миротворцев ООН из регирна в прошлом году.

Все три страны сталкиваются с исламскими мятежами, продолжающимися десятилетиями. Однако "вагнеровцы" мало что сделали, чтобы изменить ситуацию. При этом наемники помогают хунтам этих стран оставаться у власти.

"Сахелийские режимы рассматривают присутствие ЧВК "Вагнер" как беспроигрышное. В Мали они платят 10 миллионов долларов в месяц за свою защиту. Это больше, чем они тратят на бюджеты таких крупных министерств, как юстиция, дела семьи или окружающая среда", – заявила в отчете Хени Нсаибия, координатор аналитической работы Acled в Западной Африке.

В Центральноафриканской Республике, где "Вагнер" развернул свою деятельность в 2019 году, эта группировка была особенно опасна для гражданского населения. Согласно данным, собранным ACLED, количество людей, убитых "вагнеровцами" в этом году, уже превысило общее количество за весь 2023 год.

Во всех четырех странах ЧВК "Вагнер" продолжал действовать вместе с "Африканским корпусом", подконтрольным минобороны России, и начал вербовать наемников вскоре после смерти Пригожина.

Как сообщал OBOZ.UA, через год после смерти Пригожина террористическая группировка ЧВК "Вагнер" продолжает свою деятельность. Большинство боевиков в это время были сосредоточены преимущественно в странах Африки. Также вагнеровцы продолжают дислоцироваться в Беларуси. Об этом сообщила военная разведка Великобритании.

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