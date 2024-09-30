В ISW рассказали, чего боится Кремль на фоне увеличения расходов на оборону

Правительство страны-террориста России планирует дополнительно увеличить расходы на оборону в 2025 году. В то же время кремлевские чиновники запланировали потратить больше денег на социальные расходы.

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В Кремле и вовсе пытаются избегать обсуждения увеличения расходов на оборону в следующем году. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кабинет министров РФ 29 сентября одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. В проекте говорится, что доходы федерального бюджета России, как ожидается, вырастут почти на 12% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Кроме того, российские чиновники ожидают, что доля не нефтегазовых доходов в федеральном бюджете увеличится до 73%.

По предварительным данным, российское правительство планирует потратить 13,2 трлн рублей (около 140 млрд долларов) на оборону в 2025 году. Сумма была увеличена по сравнению с 2024 годом на 30 млрд долларов. При этом в Bloomberg заявили, что Россия планирует потратить около 40% на оборону и внутреннюю безопасность в 2025 году – больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику, вместе взятые.

В то же время Кремль рассчитывает увеличить расходы на секретные статьи с 11,1 трлн рублей (около 117 млрд долларов) в 2024 году до 12,9 трлн рублей (около 136 млрд долларов) в 2025 году.

Напомним, штатная численность вооруженных сил Российской Федерации увеличена до 2 389 130 человек (среди которых 1 500 000 военнослужащих). Разница с предыдущим показателем – почти 180 000 человек.

Ранее аналитики предупреждали, что Путин ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерным оружием теряют свою власть над западными чиновниками. Также предполагалось, что диктатор, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на предстоящее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

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