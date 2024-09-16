Путин на фоне войны против Украины увеличил численность российских войск: названа цифра

Штатная численность вооруженных сил Российской Федерации увеличена до 2 389 130 человек (среди которых 1 500 000 военнослужащих). Разница с предыдущим показателем – почти 180 000 человек.

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Новый указ кремлевский диктатор Владимир Путин подписал 16 сентября. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации страны-агрессора. Изменения официально вступят в силу 1 декабря текущего года.

Главарь российских террористов также поручил правительству предусмотреть выделение средств для МО из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.

Кстати, в предыдущий раз Путин увеличивал количество служащих ВС РФ в декабре 2023-го. Тогда она составила 2 209 130 человек (среди которых 1 320 000 военных). Министерство обороны РФ объясняло этот шаг "увеличением угроз" для государства, в частности со стороны НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России пообещали платить россиянкам за детей, рожденных от участников преступной "СВО". Правда, речь идет только о новорожденных, родившихся в 2024 году и исключительно на территории Пермского края.

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