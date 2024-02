В ISW объяснили, почему Иран заинтересован в продаже России ракет и дронов

В начале января 2024 года Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности (БРМД). Продажи оружия Москве являются частью усилий Тегерана по получению доходов для поддержки своей ухудшающейся экономики.

Сотрудничество стран вышло на такой уровень после российского полномасштабного вторжения в Украину, благодаря ему иранская экономика развивается, а у Кремля всегда есть ракеты для обстрела украинских городов. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на материал агентства Reuters, в котором три неназванных иранских источника сообщили, что их страна предоставила России 400 БРМД, включая Fateh-110 и Zolfaghar. По их словам, Иран отправил в РФ как минимум четыре партии таких ракет с тех пор, как страны заключили соглашение о их продаже в конце 2023 года.

Один иранский чиновник заявил, что Тегеран продолжит поставлять ракеты Москве, потому что ему "разрешено экспортировать оружие в любую страну". Ведь резолюция Совета Безопасности ООН 2231 приостановила в отношении Ирана санкции, связанные с ядерной программой, и установила даты прекращения действия запретов, связанных с ракетами и другими вооружениями.

Связанный с Кремлем российский блогер сообщил 21 февраля, что Иран начал поставки ракет в Россию в начале января, после истечения срока действия ограничений ООН.

По подсчетам ISW, Иран может попытаться получить деньги от России в обмен на поставки ей ракет. Хакерская группа Prana Network опубликовала 4 февраля документы, в которых утверждается, что Кремль платит Тегерану примерно $4,5 млрд в год за импорт иранских дронов серии Shahed.

"Предоставление Ираном этих ракетных систем может улучшить способность России преодолевать украинскую противовоздушную оборону", – считают аналитики.

То же кремлевский блогер заявил, что приобретение иранских ракетных систем позволяет российским силам поражать "удаленные украинские цели". Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат тоже указал, что возможное приобретение Россией баллистических ракет представляет собой "серьезную угрозу для Украины".

"Этот российско-иранский военный обмен является частью углубляющихся отношений в военной сфере и сфере безопасности между двумя государствами. Расширение этих связей особенно ускорилось после того, как Иран начал оказывать военную поддержку России во время ее вторжения на Украину в феврале 2022 года", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодня Россия покупает ракеты и другое вооружение также в Северной Кореи, а затем использует их дня обстрелов Украины. За это Европейский Союз предложил ввести ограничения против КНДР, хотя аналитики уже предполагают, что санкции будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

