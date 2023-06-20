Всех на войну? Госдума РФ разрешила россиянам с судимостью и ограниченно годным служить в армии по контракту

Государственная дума России приняла закон, которым позволилалицам с судимостью служить в армии страны-агрессора по контракту. Такое же "право" получили ограниченно годные к военной службе россияне.

Видео дня

Изменения относятся к периодам мобилизации, военного времени и военного положения. Об этом 20 июня сообщили российские СМИ.

Как отмечается, заключить контракт с минобороны РФ не смогут только осужденные за "государственную измену, шпионаж, терроризм или преступления против половой неприкосновенности детей".

Осужденных будут освобождать от наказания условно. Новый закон предполагает снятие судимости с мобилизованных и контрактников при увольнении или получении ими государственной награды.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заверил россиян, что на сегодня в РФ нет необходимости в "дополнительной мобилизации и введении военного положения".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Центра национального сопротивления, агрессор планирует перебросить курсантов-артиллеристов на оккупированные территории Украины. Предварительно они пройдут подготовку на границе.

– "Мобилизованные" из РФ и оккупированного Крыма записали видеообращение, в котором пожаловались на нехватку оружия и хаос в рядах армии страны-агрессора.

– В России на войну агитируют работников ракетных заводов. Инженеры-космонавты и ракетчики набираются в новый батальон "Уран", им обещают большие выплаты.