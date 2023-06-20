Всех на войну? Госдума РФ разрешила россиянам с судимостью и ограниченно годным служить в армии по контракту
Государственная дума России приняла закон, которым позволилалицам с судимостью служить в армии страны-агрессора по контракту. Такое же "право" получили ограниченно годные к военной службе россияне.
Изменения относятся к периодам мобилизации, военного времени и военного положения. Об этом 20 июня сообщили российские СМИ.
Как отмечается, заключить контракт с минобороны РФ не смогут только осужденные за "государственную измену, шпионаж, терроризм или преступления против половой неприкосновенности детей".
Осужденных будут освобождать от наказания условно. Новый закон предполагает снятие судимости с мобилизованных и контрактников при увольнении или получении ими государственной награды.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заверил россиян, что на сегодня в РФ нет необходимости в "дополнительной мобилизации и введении военного положения".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Центра национального сопротивления, агрессор планирует перебросить курсантов-артиллеристов на оккупированные территории Украины. Предварительно они пройдут подготовку на границе.
– "Мобилизованные" из РФ и оккупированного Крыма записали видеообращение, в котором пожаловались на нехватку оружия и хаос в рядах армии страны-агрессора.
– В России на войну агитируют работников ракетных заводов. Инженеры-космонавты и ракетчики набираются в новый батальон "Уран", им обещают большие выплаты.
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