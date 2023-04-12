В ISW объяснили, что стоит за вводом электронных повесток в России: решение вызвало шквал обсуждений

Руководство страны-террориста России приняло решение об использовании инструментов цифрового авторитаризма для вручения онлайн-повесток военнообязанным. Также в РФ ужесточили законодательство для борьбы с уклонистами.

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Аналитики отмечают, что такие изменения в российском законодательстве были ожидаемыми, ведь Кремль стремится усилить контроль над населением России. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о создании единого электронного реестра граждан России, подлежащих призыву на военную службу. Теперь российские военкоматы будут использовать электронный реестр для выдачи повесток на военную службу.

Эксперты ISW объяснили, что единый реестр собирает информацию о личности российских граждан, включая сведения о состоянии здоровья, образовании и проживании, статусе иностранного гражданства, страховых и налоговых данных от нескольких российских юридических лиц. Военкоматы в РФ будут объединять информацию о гражданах из различных источников, включая налоговую систему, следственные органы, суды, медицинские учреждения, пенсионный и социальный фонд, центральную избирательную комиссию, а также федеральные и местные органы власти.

Более того, теперь призванные россияне не могут выезжать из страны и должны явиться в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. Примечательно, что такие изменения в законодательстве вызвали шквал обсуждений в РФ, однако некоторые российские пропагандисты, которые давно агитируют за более агрессивную мобилизацию, высоко оценили закон и заявили, что он является примером "здорового взаимодействия между российским гражданским обществом и правительством".

В свою очередь военные аналитики констатировали, что Кремль объединил меры общественного контроля в советском стиле с большими данными и информационными технологиями 21 века. Таким образом страна-террорист все больше усиливает контроль над населением России.

Напомним, госдума России большинством голосов депутатов приняла закон о введении электронных повесток, которые будут отправляться мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну в Украине. Уклонистов ожидает ряд ограничений, а отсутствие у призывника приложения Госреестра, доступа к интернету или смартфона будут считаться исключительно проблемой самого призывника.

Ранее сообщалось, что россияне в социальных сетях устроили истерику после таких изменений в законодательстве. Некоторые называют это "рабством", но большинство просто не хочет служить, а не переживает из-за развязанной против Украины войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле продолжают придумывать способы пополнения личного состава путинской армии. Однако на контрактную службу захватчики идти не хотят. Причиной тому является низкая заработная плата и порядки в армии РФ.

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