В ISW объяснили, что стоит за визитом министра обороны России в Китай и сотрудничеством стран

Министр обороны страны-агрессора РФ Андрей Белоусов 14 октября отправился приехал с официальным визитом в Китай и встретился с местным коллегой. Оба подчеркнули продолжающееся российско-китайское оборонное сотрудничество на фоне двусторонних военно-морских учений в Тихом океане.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что за этим "сотрудничеством" двух стран кроется обмен военным опытом.

Так, на встрече в Пекине с главой китайского минобороны Дун Цзюнем российский министр обсудил роль двустороннего сотрудничества "в повышении обороноспособности каждого государства и поддержании глобальной безопасности и региональной стабильности".

Представитель Пекина подчеркнул, что Россия и КНР "разделяют общее стремление развивать военное сотрудничество", а также открывать новые пути для другого неуказанного сотрудничества в сфере обороны.

Российское оборонное ведомство 14 октября опубликовало кадры продолжающихся совместных противолодочных учений народно-освободительной армии Китая (НОАК) и РФ в северо-западной части Тихого океана. Там заявили, что отряд военных кораблей (российских и НОАК) проводит совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Такие учения являются проявлениями усиленного оборонного сотрудничества РФ и КНР, поскольку каждая сторона может извлечь ценные уроки друг из друга во время совместных учений, улучшая взаимодействие и потенциально формируя военную доктрину в будущем", – указали в ISW.

Там предположили, что российские военные могут научить китайцев урокам, которые вынесли из войны против Украины. А именно, поделиться опытом отражения ударов украинских морских дронов по военно-морской и портовой инфраструктуре РФ на оккупированных ею территориях.

"Так, НОАК может надеяться усвоить некоторые из этих уроков при планировании потенциальных будущих действий Китая против Тайваня. Министерство обороны Тайваня предупредило, что 14 октября КНР начала "масштабные военные учения", окружив остров военными кораблями, что совпало с визитом Белоусова", – оценили аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны рассказали, как Китай, публично изображая из себя миротворца, продолжает поставлять вооружение России. Речь идет как о передаче китайских военных беспилотников, так и секретной вооруженной программе в КНР по разработке ударных БПЛА большой дальности для использования в войне против Украины.

