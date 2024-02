В ISW объяснили, что стоит за словами Медведева о планах на Киев и Одессу, и оценили ситуацию в Приднестровье

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что россиянам рано или поздно придется "захватить" Киев и Одессу. Так он определил возможные дальнейшие территориальные цели Кремля в Украине.

К тому же его намек в отношении Одессы можно рассматривать в свете недавних событий в пророссийской псевдореспублике Приднестровье в Молдове, южная оконечность которой находится примерно в 50 км от украинского города. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В интервью, опубликованном 22 февраля, Медведев ответил на вопрос, останется ли "еще какая-то часть Украины, которую РФ будет считать "легитимным государством" и границы которого будет готова признать". В ответ тот заявил, что Россия должна "обеспечить свои интересы", достигнув целей "СВО", изложенных диктатором Владимиром Путиным, имея в виду требования о "демилитаризации", "денацификации" и "нейтралитете" Украины.

Также кремлевский приспешник подтвердил намерение РФ изменить ситуацию в Украине, заявив, что украинское правительство "должно пасть, быть уничтожено и не оставаться в этом мире". Медведев утверждал, что Россия должна создать "защитный кордон", чтобы защититься от "посягательств" на якобы российские земли, включая обстрелы и активные наступательные действия. При этом он указал, мол, не знает, где России следует "остановиться", но она должна "захватить и оккупировать" Киев "если не сейчас, то через какое-то время".

Тут Медведев повторил пропагандистские тезисы о том, что Киев "исторически является" якобы российским городом, откуда в настоящее время "исходят международные угрозы" существованию России. Он также назвал Одессу "исторически российским" городом.

В ISW подчеркнули, что Путин аналогичным образом 31 января 2023 года в который раз озвучил свою идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине (в которой заявленные и фактические территории РФ находились бы вне досягаемости украинского огня). Аналитики подсчитали, что эти заявления диктатора на самом деле означают, что Москва не может смириться с существованием какой-либо независимой Украины, способной защитить себя.

На фоне этого Медведев тоже утверждал, мол, "если от Украины что-то останется", то у нее "низкие шансы на выживание". Он повторил свои предыдущие комментарии о возможном "создании украинского государства в пределах Львовской области", намекнув на то, что ранее в истории эта территория была территорией Польши.

"Комментарии Медведева свидетельствуют, что Кремль вернулся к своей внутренней версии о том, что Россия ведет войну ради "освобождения своих исторических земель". А упоминание о возможных намерениях РФ оккупировать Одессу, возможно, стоит отметить в свете недавних событий в пророссийском Приднестровье, отколовшемся от Молдовы, южный край которого расположен в 50 километрах от города", – считает ISW.

На днях "власти" так называемой ПМР объявили, что Конгресс депутатов всех уровней планирует собраться 28 февраля – впервые за 18 лет. ISW прогнозирует, что депутаты могут инициировать новый референдум с требованием присоединения к России или предложить/потребовать действий по референдуму 2006 года, который рассматривал вероятность аннексии Приднестровья Россией.

"Пока мы не обнаружили четких признаков военных приготовлений России к вторжению в Приднестровье или Молдову в целом, а военное вмешательство РФ было бы сложной задачей для Москвы, поскольку она и Приднестровье не имеют выхода к морю и доступны только через территорию Румынии или Украины", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Медведев не только "замахнулся" на Киев и Одессу, но и заговорил об угрозе применения ядерного оружия. На его высказывания отреагировали в ЕС, сказав, что российский чиновник "не скрывает свой диагноз".

