В инфопространстве РФ умолчали об успешном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту: в ISW назвали причину

Российское информационное пространство почти никак не отреагировало на украинский удар по Чонгарскому мосту, что представляет собой заметный перегиб в их репортажах о войне. Причиной мог стать страх пропагандистов оказаться за решеткой, как террорист Игорь Гиркин, за любую оценку событий на фронте и особенно критику войск РФ.

Видео дня

Но больше это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал блогерам воздержаться от освещения определенных тем. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Еще 29 июля ВСУ подтвердили успешный удар по Чонгарскому мосту на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь) между временно оккупированными Крымом и частью Херсонской области.

И до сих пор не было зафиксировано никаких дискуссий российских блогеров об украинском ударе или тех, которые бы продвигали заявление главы оккупационной "администрации" Херсонщины Владимира Сальдо о том, что войска РФ "перехватили 12 украинских крылатых ракет" Strom Shadow, нацеленных на мост.

Единственным другим российским источником, прокомментировавшим поражение оккупантов, был местный пророссийский новостной Telegram-канал, который усилил предполагаемые заявления туристов из РФ о том, что мост закрыт для движения.

Блогеры страны-агрессора регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике. И в прошлый раз, 22 июня, они отреагировали на удар ВСУ по Чонгарскому мосту всеобщим возмущением и беспокойством.

"Мост в Чонгаре является заметным узким местом на критически важной российской наземной линии связи и маловероятно, что российские блогеры добровольно бы проигнорировали любой – успешный или нет – украинский удар по нему", – выразили убеждение в ISW.

Там ранее оценивали, что некоторые российские пропагандисты могут формировать свое освещение войны в Украине более благоприятным образом для кремлевских нарративов, опасаясь наказания Кремля после "удаления" из информпространства таких критиков войны, как террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Однако общий страх перед наказанием со стороны Кремля вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения драматического военного события. Более вероятно, что это отсутствие новостей вызвано конкретной директивой Кремля не освещать сбои в критических логистических путях ВС РФ", – пришли к выводу в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, Кремль заставляет блоггеров все больше врать о контрнаступлении ВСУ. Аналитики указали, чем это может обернуться для властей страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!