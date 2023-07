Кремль заставляет блогеров все больше врать о контрнаступлении ВСУ: аналитики ISW указали, чем это может обернуться

Сегменты российского провоенного информационного пространства начали объединятся вокруг нарративной попытки Кремля изобразить контрнаступление Украины как провал, все больше преувеличивая потери ВСУ и меньше рассказывая о своих, чем раньше. Некоторые блогеры формируют собственное изображение событий на фронте, вероятно, опасаясь наказания от властей, подобного аресту террориста Игоря Гиркина.

Вместе с тем способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, и последующие неудачи России или значительные успехи Украины могут подорвать его прогресс в этих усилиях. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что известные российские блогеры все чаще неточно представляют контрнаступательные операции ВСУ как серию "неудачных" украинских атак по всей линии соприкосновения. Они широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них видно, как один российский танк "разгромил целую украинскую роту с бронетехникой", как будто это произошло недавно. Но на самом деле установлено, что кадры были сняты еще 7 июня и они показывают, как артиллерийские подразделения ВС РФ только наносят удары по украинской колонне.

"Российские источники и ранее ретранслировали старые кадры в поддержку утверждений о том, что украинские силы несут значительные потери в бронетехнике, а увеличение видеоматериалов 29 июля указывает на то, что они преднамеренно делают это, чтобы поддержать версию Кремля", – подчеркнули в ISW.

Там напомнили, как российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что украинские войска "потеряли 39 единиц бронетехники" за несколько дней боев в западной части Запорожской области, а это является заметной интонацией в его преувеличении украинских потерь во время контрнаступления ВСУ.

Ранее аналитики оценивали, что Кремль, вероятно, меняет свою политику в отношении освещения войны, чтобы преуменьшить возможности успешного украинского контрнаступления и продвигать себя как эффективного руководителя военных действий.

Нна этом фоне блогеры из РФ продолжают заявлять о локальных наступлениях ВСУ и некоторых проблемах с российскими оборонительными операциями, но более широкое оперативное представление украинского контрнаступления в провоенном российском информационном пространстве согласуется с вероятным изменением его подачи Кремлем.

По мнению экспертов, некоторые пропагандисты, возможно, формируют свое изображение более широкого украинского контрнаступления, опасаясь наказания Кремля после ареста известного его критика – террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Российский инсайдерский источник со ссылкой на источники в администрации главы РФ 28 июля заявил, что Кремль недавно призвал связанных с ним блогеров сократить освещение войны в Украине в целом и публиковать больше "позитивного контента на темы национальной гордости России".

"Мы не замечали, чтобы прокремлевские блогеры сокращали освещение войны, хотя они и начали более настойчиво утверждать, что украинское контрнаступление потерпело неудачу. Арест известных критиков войны против Украины, таких как Гиркин, наряду с усилиями минобороны РФ по консолидации контроля над российским инфопространством может побудить избранных блогеров согласовывать свое изображение войны с более серьезными заявлениями Кремля, чем они обычно это делали", – выразили убеждение в ISW.

Там считают, что способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, а последующие неудачи ВС РФ или значительные успехи ВСУ на фронте могут подорвать прогресс пропагандистов в этих усилиях.

Сегодня сегменты российского инфопространства продолжают жаловаться на системные проблемы, связанные с военными действиями, и многие блогеры, скорее всего, изменят курс на свое изображение украинского контрнаступления в случае значительных успехов Украины.

"Сообщество провоенных российских блогеров по-прежнему очень реактивно и мотивировано яркими темами возмущения, и многие, вероятно, откажутся от попыток присоединиться к сообщениям Кремля о войне в случае, если полемика о неудаче России вызовет новый сильный гнев по отношению к "лидерству" российских военных. Слаженно расширенный и не подвергающийся сомнению нарратив Кремля о тактической и оперативной ситуации в Украине затруднил бы точное освещение реалий поля боя, особенно в отсутствие более подробных репортажей с украинской стороны", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, арест в России террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) и Павла Губарева изрядно испугал коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины. Они начали массово бежать оттуда.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил убеждение, что арест Гиркина – это свидетельство сильного испуга в Москве. Он показателен и является предупреждением для всех, кто отважится критиковать власть.

